Опрос: 6% петербуржцев отказались от отпуска из-за коронавируса

Такое же количество горожан просто изменит маршрут.

Аналитики узнали, как новости о короновирусе повлияли на желание петербуржцев отправиться в заграничный отпуск. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Работа.ру".

В опросе участие приняли 2800 человек из всех регионов РФ, почти 80% опрошенных совсем не собирались брать отпуск, среди петербуржцев такого мнения придерживаются 79% респондентов.

Однако среди тех, кто планировал поехать отдыхать, свои планы поменяли 12% человек. Из них 6% решили совсем никуда не ехать, еще 6% просто изменили маршрут. Также 10% петербуржцев решили не посещать азиатские страны.

В Петербурге заработал центр диагностики коронавируса.

Фото: pixabay