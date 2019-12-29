Опрос: 6% петербуржцев отказались от отпуска из-за коронавируса

Аналитики узнали, как новости о короновирусе повлияли на желание петербуржцев отправиться в заграничный отпуск. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Работа.ру".
В опросе участие приняли 2800 человек из всех регионов РФ, почти 80% опрошенных совсем не собирались брать отпуск, среди петербуржцев такого мнения придерживаются 79% респондентов.
Однако среди тех, кто планировал поехать отдыхать, свои планы поменяли 12% человек. Из них 6% решили совсем никуда не ехать, еще 6% просто изменили маршрут. Также 10% петербуржцев решили не посещать азиатские страны.
В Петербурге заработал центр диагностики коронавируса.
Фото: pixabay
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