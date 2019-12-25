"ЯКласс" опросил детей на предмет использования банковских карт.

Каждый десятый школьник сообщал данные банковской карты незнакомцам. К такому выводу пришли специалисты международной образовательной компании "ЯКласс", показавшие итоги анализа журналистам "РИА Новостей". Около 70 процентов учащихся имеют карты кредитных организаций. При этом каждый десятый владелец (11 процентов) за последний год называл код безопасности незнакомцу.

15% выбирают детские карты, 52% - обычные. Не пользуется банковской картой каждый третий (33%) школьник старше 14 лет, среди семиклассников и восьмиклассников - 56% учащихся 7-х классов и 37% учащихся 8-х классов не используют этот финансовый инструмент. пресс-служба проекта "ЯКласс"

Опрос проводился с 22 апреля по 10 мая текущего года. В нем приняли участие более тысячи учащихся 7-11 классов в 85 регионов страны. Самыми распространенными ошибками среди несовершеннолетних пользователей банковских карт: перевод физическому лицу по номеру телефона вместо использования терминала (49 процентов), передача карты незнакомому лицу (14 процентов), публикация сведений о карте в соцсетях (14 процентов), размещение паспортных данных - 12 процентов.

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Фото: Piter.tv