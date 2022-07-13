Каждый четвёртый россиянин избегает встреч с соотечественниками за границей

Опрос онлайн-школы Skyeng показал, что 25 процентов туристов стараются не пересекаться с земляками за рубежом. Главными признаками русских за границей назвали громкую речь, яркий макияж и пакеты российских маркетплейсов.

Онлайн-школа иностранных языков Skyeng провела опрос среди россиян об их поведении за границей. Результаты исследования опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". Выяснилось, что каждый четвёртый респондент (25 процентов) старается избегать встреч с соотечественниками во время зарубежных поездок.

Главным признаком, по которому участники опроса узнают россиян за рубежом, стала громкая русская речь — её отметили 33 процента опрошенных. Ещё 27 процентов заявили, что земляков выдают яркий макияж и наращённые ресницы. Почти каждый пятый (22 процента) обращает внимание на пакеты отечественных маркетплейсов, а 13 процентов ориентируются на привычку носить шлёпанцы вне пляжа и более нарядный внешний вид на отдыхе.

При этом только 36 процентов респондентов признались, что радуются возможности поговорить на родном языке за границей. Ещё 19 процентов теряются при встрече с соотечественниками и не решаются заговорить, а 7 процентов даже стараются делать вид, что не понимают русский язык.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

Фото: Pxhere