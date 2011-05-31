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Казанскую улицу на Малой Охте могут переименовать в переулок
Сегодня, 18:44
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Казанскую улицу на Малой Охте могут переименовать в переулок

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С 1 по 30 ноября Топонимическая комиссия Петербурга проводит опрос, по которому будет принято решение.

В районе Малой Охты Казанскую улицу хотят переименовать. Жители домов пожаловались, что сервисы доставки регулярно путают эту улицу с Казанской улицей, проходящей в Центральном и Адмиралтейском районах. 

Топонимическая комиссия Северной столицы с 11 по 30 ноября  проводит опрос, по которому решит, нужно ли менять название магистрали. В случае получения большого количества положительных ответов, Казанская улица станет переулком. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге спецтехника приводит город в порядок после небольшого снегопада.

Фото: 2ГИС (скриншот)

Теги: город, малая охта, переименуют улицу, топонимическая комиссия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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