Казанский собор к Пасхе украсили хризантемами

Пасхальная служба в Петербурге состоялась накануне ночью.

Петербург в ночь на воскресенье, 2 мая, встретил праздник Светлой Пасхи – Воскресения Господня. В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение, которое возглавил митрополит Варсонофий. По данным телеканала "Царьград", храм был украшен специально привезёнными из Голландии хризантемами – порядка 2 тыс свежих цветов.

Издание отмечает, что для безопасности верующих в храме работали волонтеры, которые выдавали защитные маски и обрабатывали иконы.

В Петербург частицы Благодатного огня прибыли самолетом. Помимо Казанского собора, огонь прибыл в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Гатчинский покровский собор, храм святого князя Владимира города Коммунар, храм святителя Алексия митрополита Московского и многие другие.

По данным МВД, в пасхальных богослужениях в ночь с 1 на 2 мая приняли участие более 1,6 млн верующих. В почти 7 тысячах населенных пунктов по всей стране прошло порядка 12 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов в храмах и монастырях.

Фото: Piter.tv