Видео: На куполе Казанского собора появилась проекция Божьей Матери

Во дворе собора на деревьях светятся гирлянды и новогодняя ель.

На Казанском соборе в субботу появилась световая проекция с изображением Божьей Матери. Корреспондент Piter.TV прислал очень красивые кадры.

Как и прочие праздничные световые украшения на петербургских улицах, проекция будет включаться по вечерам. Ее создают шесть специальных пушек. Впервые изображение иконы Казанской Божьей Матери на куполе собора петербуржцы увидели в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что Казанский собор украсят к Новому году за 6,5 млн рублей.

Фото и видео: Piter.TV