Мужчина незаметно вынес товар из интим-магазина.

Казанец украл из секс-шопа фаллоимитатор за 15 тысяч рублей. Об этом сообщили региональные представители правоохранительных органов. Известно, что злоумышленник разыскивается. Мужчина забрал с собой из интим-магазина по улице Декабристов дорогостоящий аксессуар. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что сначала "покупатель" снял товар с полки с вдумчиво читал инструкцию к нему. После этого к нему подошла девушка-консультант. Она попросила ничего не трогать руками. Сотрудница добавила, что поможет клиенту с выбором, как только освободится.

Пока девушка отдавала курьеру заказ, мужчина спрятал фаллоиметатор под мышку и вышел из магазина. Известно, что вора ранее замечали и в других торговых точках сети. Он часто рассматривает имеющийся ассортимент.

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Фото и видео: Telegram / Mash

