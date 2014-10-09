В Ингушетии ликвидирована криптоферма

Уголовное дело против майнера направлено в суд.

В Республике Ингушетия ликвидирована криптоферма. Майнер предстанет перед судом. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Завершено предварительное расследование по уголовному делу против организатора. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 165 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сунженский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Напомним, что деятельность злоумышленника пресечена в декабре 2020 года. Оперативники нашли криптоферму на территории станицы Троицкая. В состав фермы входило 190 устройств для майнинга цифровых денежных средств. Также организатора позаботился о трансформаторной подстанции. Эксперты установили, что общая стоимость специального оборудования превысила 5 млн рублей.

Преступник осуществил подключение к электрической сети в обход прибора учета по схеме, которая не соответствовала заключенному договору о поставке электроэнергии. Ущерб от действий фигуранта дела превысил 1,7 млн рублей. Организатором криптофермы стал 32-летний житель соседнего региона. Он находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

