В Зеленогорске парень ограбил офис микрозаймов и ранил сотрудницу

Полиция нашла преступника по горячим следам за два часа.

В Красноярском крае полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовых займов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по региону. Инцидент зафиксирован в офисе компании по улице Бортников в городе Зеленогорск. Личность злоумышленника была установлена за два часа после преступления.

На допросе у полиции подозреваемый рассказал, что был вооружен ножом. Он ворвался в отделение и потребовал у сотрудницы выдать ему денежные средства. Однако 34-летняя женщина начала сопротивляться. Грабитель нанес жертве ранение, после чего украл 50 тысяч рублей. Сейчас здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

Преступником оказался 23-летний местный житель. Ранее мужчина был судим. Около офиса микрофинансовой организации его ждало такси, вызванное преступником заранее. Полиция изъяла у грабителя денежные средства. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю