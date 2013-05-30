Подозреваемые сбывали запрещенные вещества через тайники.

В Астрахани полицейские пресекли реализацию крупной партии наркотика. Об этом сообщается на официальной странице правоохранительных органов РФ. Подозреваемыми в расследовании стали местные жители из Красноярского района. Молодые люди занимались бесконтактным сбытом запрещенных веществ. Фигурантам дела 21, 23 и 24 года.

Оперативники выявили в тайниках 20 свертков с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что оно является "солью". Также пакет с наркотиком найден во время обысков по месту жительства подозреваемых. Общая масса изъятого вещества составила около 570 граммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 228.1, статьи 30 УК РФ. Наркосбытчики помещены под арест.

В Якутии пресечена незаконная добыча золота.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

