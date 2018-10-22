Кавказец пытался изнасиловать сотрудницу банка в Металлострое

Женщина смогла описать нападающего.

В воскресенье, 3 марта, в полицию обратилась 46-летняя сотрудница одного из петербургских банков. Женщина заявила, что в поселке Металлострой Колпинского района ее пытался изнасиловать мужчина кавказской внешности. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Садовой. На женщину накинулся кавказец и пытался совершить действия сексуального характера. Пострадавшая смогла описать нападающего. Она рассказала, что на вид ему около 20-23 лет, рост до 170 см, он худощавого телосложения и имеет короткие черные волосы. На мужчине была надета дубленка и темные брюки.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Не состоявшегося насильника ищут.

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Фото: Piter.TV