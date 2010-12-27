Гость-педофил изнасиловал 15-летнюю девочку в Парголово

Хозяйка оставила мужчину ночевать в квартире на улице Федора Абрамова.

В Парголово педофил, оставшийся в гостях, изнасиловал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 2 марта в 9 часов утра в полицию обратилась 40-летняя жительница Выборгского района. Женщина заявила на 37-летнего мужчину, который находился у нее в гостях.

Около 5 утра гость, оставшийся на ночь в квартире улице Федора Абрамова, изнасиловал 15-летнюю дочь хозяйки.

Злоумышленника задержали. Материалы дела переданы в Следственный комитет.