Каток у флагштока хотят сделать самым большим в мире

Было принято решение о начале реализации третьего этапа расширения катка – до 22,5 тысячи "квадратов".

Алексей Миллер провел рабочее совещание о развитии уличного ледового катка в общественном пространстве "Флагшток". Об этом сообщила пресс-служба "Газпром Арены".

На сегодняшний день каток с видом на море в общественном пространстве "Флагшток" – самый большой в Петербурге. Его площадь составляет 2,9 м2.

В ходе совещания был проведен осмотр действующей инфраструктуры катка. Было принято решение о начале реализации третьего этапа расширения катка – до 22,5 тысячи м2. Это будет самый большой ледовый каток в мире.

Ещё 8 открытых катков в Петербурге, которые стоит посетить.

Фото: ВКонтакте/ Газпром Арена | ФК "Зенит"