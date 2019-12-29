Катерина Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ

О ней многое говорят

До конца 2020 года в МГУ им. Ломоносова появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Это следует из презентации ректора Садовничего на заседании Ученого совета.

Ранее Тихонова защитила диссертацию на механико-математическом факультете МГУ.

Reuters и Bloomberg называли Катерину Тихонову младшей дочерью Владимира Путина.

С 2013 руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие" и Центром национального интеллектуального резерва МГУ.

Ранее Путин рассказал о бизнесе дочерей