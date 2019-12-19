Путин рассказал о бизнесе дочерей

"Вы там поковыряйтесь и поймете, какой там бизнес, и есть ли он на самом деле".

В ходе Большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о том, чем занимаются его дети. Ранее президент заявлял, что они не связаны с политикой. Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, которые, по некоторым данным, являются дочерьми Путина, занимаются бизнесом и получают помощь от высокопоставленных чиновников.

"Вы там поковыряйтесь и поймете, какой там бизнес, и есть ли он на самом деле. Кому там что принадлежит", - ответил Владимир Владимирович.

При этом Путин не стал комментировать информацию о родстве с этими женщинами. Однако и отрицать ничего не стал.

"Это секрет Полишинеля. Когда вы признаете, что они ваши дети?"- спросила журналистка Русской службы Би-би-си.

Ранее Путин ответил на вопрос, видит ли он на посту президента России женщину.

Видео: Большая пресс-конференция