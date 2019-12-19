Видит ли Путин на посту президента женщину

По мнению главы государства, президента нельзя выбирать по гендерному признаку.

В ходе Большой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря в Москве, Владимир Путин ответил на вопрос Евразийского женского сообщества. Главу государства спросили, видит ли он на посту президента женщину.

Российский лидер заявил, что с точки зрения ответственности за страну и людей, президента нельзя выбирать по гендерному признаку. Путин считает, что женщина на посту президента внесет в должность свое женское начало и принесет меньшую агрессию. "Безусловно, это будет востребовано", - заключил Путин.

Ранее Путин назвал самые сложные моменты своего президентства.

Видео: Большая пресс-конференция