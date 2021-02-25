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Транспортная полиция Петербурга намерена закупить 3 новых катера за 18 млн рублей
Сегодня, 14:43
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Транспортная полиция Петербурга намерена закупить 3 новых катера за 18 млн рублей

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Завершить поставки нужно до 15 декабря 2023 года.

Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО объявило тендер на поставку служебных катеров. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV,  начальная цена контракта составляет 17,9 млн рублей.

Катера приобретут для нужд линейного отдела МВД РФ на водном транспорте Северной столицы. Речь идёт о двух судах с надувным баллоном в сборе стоимостью 5,9 млн рублей каждое и об одном катере со вспененным баллоном стоимостью 6,1 млн рублей. Двигатели транспорта должны иметь мощность 150 л.с. В состав оборудования будут входить релинги, кормовые рампы, фары, ходовые огни, автономный отопитель, туманный горн, эхолот, громкоговорители и радиостанции речного диапазона с антеннами.

Закупка будет проходить в 3 этапа в соответствии с количеством катеров. Завершить поставки нужно до 15 декабря 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе необходимо до 3 июля.

Ранее мы сообщили о том, что фонтаны в Румянцевском саду преобразят почти 190 млн рублей.

Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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