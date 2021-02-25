Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО объявило тендер на поставку служебных катеров. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 17,9 млн рублей.
Катера приобретут для нужд линейного отдела МВД РФ на водном транспорте Северной столицы. Речь идёт о двух судах с надувным баллоном в сборе стоимостью 5,9 млн рублей каждое и об одном катере со вспененным баллоном стоимостью 6,1 млн рублей. Двигатели транспорта должны иметь мощность 150 л.с. В состав оборудования будут входить релинги, кормовые рампы, фары, ходовые огни, автономный отопитель, туманный горн, эхолот, громкоговорители и радиостанции речного диапазона с антеннами.
Закупка будет проходить в 3 этапа в соответствии с количеством катеров. Завершить поставки нужно до 15 декабря 2023 года.
Подать заявки на участие в электронном аукционе необходимо до 3 июля.
Ранее мы сообщили о том, что фонтаны в Румянцевском саду преобразят почти 190 млн рублей.
Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте
Транспортная полиция Петербурга намерена закупить 3 новых катера за 18 млн рублей
Завершить поставки нужно до 15 декабря 2023 года.
Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО объявило тендер на поставку служебных катеров. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 17,9 млн рублей.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все