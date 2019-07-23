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Фонтаны в Румянцевском саду преобразят почти 190 млн рублей
Сегодня, 14:40
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Фонтаны в Румянцевском саду преобразят почти 190 млн рублей

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Выполнить условия контракта нужно будет в срок до 25 июня 2024 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на приспособление для современного использования двух фонтанов в Румянцевском саду. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 188,7 млн рублей.

Отметим, что фонтаны признаны объектами культурного наследия. Исполнителю поручат исполнить подготовительные и демонтажные работы, отреставрировать элементы из гранита. Металлические композиции фигур фонтанов будут приведены в порядок в 2 этапа. По окончании сооружения подключат к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Выполнить условия контракта нужно будет в срок до 25 июня 2024 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 10 августа.

Ранее мы сообщили о том, что историко-литературный музей в Пушкине ждёт реставрация почти за 270 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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