Фонтаны в Румянцевском саду преобразят почти 190 млн рублей

Выполнить условия контракта нужно будет в срок до 25 июня 2024 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на приспособление для современного использования двух фонтанов в Румянцевском саду. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 188,7 млн рублей.

Отметим, что фонтаны признаны объектами культурного наследия. Исполнителю поручат исполнить подготовительные и демонтажные работы, отреставрировать элементы из гранита. Металлические композиции фигур фонтанов будут приведены в порядок в 2 этапа. По окончании сооружения подключат к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Выполнить условия контракта нужно будет в срок до 25 июня 2024 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 10 августа.

Ранее мы сообщили о том, что историко-литературный музей в Пушкине ждёт реставрация почти за 270 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru