Историко-литературный музей в Пушкине ждёт реставрация почти за 270 млн рублей

Завершить работы нужно до 2 сентября следующего года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на приспособление здания для Историко-литературного музея в Пушкине. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 265,9 млн рублей.



Объект культурного наследия, о котором идёт речь, расположен на Церковной улице, 6. В задачи исполнителя входит обустройство прохода и проезда с мощением из натурального камня, а также тротуаров из плитки, набивных дорожек, плиточных отмостков. Кроме того, нужно будет засеять новый газон, посадить деревья и кустарники организовать живую изгородь, скамейки с урнами и велосипедные стойки.



Основное здание культурного учреждения выполнено в стиле эклектика и построено в 1888-1889 г.г. по проекту А.Ф. Видова. Там установят кассы, помещение охраны, вестибюльную группу, туалеты, а также оборудуют конференц-зал и помещение для экспозиций. На втором этаже музея будет воссоздан кабинет писателя Алексея Толстого.



Завершить работы нужно до 2 сентября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 4 июля.



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Фото: ilmp.ru