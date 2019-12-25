Весной в Петербурге спустят на воду 2 катамарана проекта "Котлин"

Суда будут курсировать между Северной столицей и Кронштадтом.

Специалисты Средне-Невского судостроительного завода трудятся над созданием двух скоростных пассажирских катамаранов проекта "Котлин", которые будут курсировать между Петербургом и Кронштадтом с весны 2023 года. Об этом сообщил побывавший на месте строительства вице-губернатор Кирилл Поляков в своём Telegrm-канале.

По словам руководителя, серийное производство подобных судов в РФ происходит в первый раз. Катамараны без труда будут проходить под сводами мостов за счёт маленькой осадки и продуманных заранее габаритов.

Катамараны будут одновременно выполнять функции речного и прибрежного судна. Также на заводе позаботились об их дизайне и комфортабельности, добавил Поляков.

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Фото: ОСК