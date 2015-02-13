Его можно будет применять в разных сферах - от ТЭЦ до автотранспорта.

Катализатор для снижения уровня угарного газа создан при участии российских ученых из Новосибирска. Об этом пишут SMInews.

Отмечается, что в проекте также приняли участие специалисты из Барселоны.

Изобретение отличается тем, что его, в отличие от аналогов, можно использовать при отрицательных температурах — этого удаётся добиться благодаря платиново-цериевой комбинации. Она позволяет происходить химической реакции уже при -50 градусах Цельсия.

Катализатор можно будет применять в разных сферах - от ТЭЦ до автотранспорта. Минусом можно считать большое содержание в нём платины — что делает производство более дорогим. Специалисты работают над решением данной проблемы.

Ранее мы писали, что O₂ исчезнет из атмосферы Земли через 1 миллиард лет из-за активности Солнца.

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