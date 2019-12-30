За год сборы российских фильмов упали более чем на миллиард рублей

По мнению Минкульта, падение связано с выходом ряда ожидаемых голливудских кинолент.

Министерство культуры России опубликовало отчет, в котором представлены данные о кассовых сборах российских фильмов за 2019 год. Согласно подсчетам, в прошлом году отечественные киноленты смогли собрать существенно меньше, чем в 2018 году. А именно 12,3 млрд рублей против 13,8 млрд рублей.

По мнению Минкульта, падение сборов связано с выходом ряда ожидаемых голливудских лент. Среди них фильм Marvel, "Джокер", "Однажды в… Голливуде", "Король Лев", "Алладин" и "Звездные войны". Кроме того, в 2019 году было всего 52 уикенда, и ограничено экранное время.

Ранее мы писали, что российские миллиардеры рекордно разбогатели в 2019 году.