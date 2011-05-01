Роман Плугин представил отчет о работе МВД в Ленобласти за 2025 год

Особое внимание в отчете уделили борьбе с кибермошенниками и наркоторговлей.

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин выступил с отчетом перед депутатами Законодательного собрания 47-го региона. Он рассказал об итогах работы ведомства за 2025 год. Ключевыми направлениями деятельности стали охрана правопорядка, контроль оперативной обстановки и борьба с новыми вызовами, которые усилились в условиях специальной военной операции.

Сотрудники полиции обеспечивали безопасность во время крупных мероприятий, в том числе выборов губернатора, муниципальных депутатов и празднования 80-летия Победы. Кроме того, сводные отряды продолжали нести службу в Мариуполе. За год там выявили более 200 уголовных преступлений, привлекли к административной ответственности свыше 9,5 тысячи человек и задержали 107 лиц, находившихся в розыске.

По итогам года Ленинградская область сохранила позиции одного из самых благополучных регионов страны. Уровень преступности составил 980 преступлений на 100 тысяч населения, тогда как среднероссийский показатель равен 1212. Правоохранители раскрыли около 8 тысяч преступлений, почти треть из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Установлено более 5,7 тысячи причастных к ним лиц.

Хорошие результаты достигнуты в раскрытии преступлений прошлых лет — их оказалось 304. Также удалось установить 108 участников организованных групп, причастных к 270 противоправным деяниям. Отдельное место в отчете заняла тема борьбы с киберпреступностью. Доля таких правонарушений составила около 38 процентов от общего числа, а среди тяжких и особо тяжких превысила 60 процентов. Общий ущерб от IT-преступлений приблизился к 2,8 миллиарда рублей. Примечательно, что каждое пятое такое преступление совершалось в отношении пенсионеров.

Активизировалась работа по противодействию экстремизму и терроризму. Количество выявленных преступлений в этой сфере выросло в три раза. Установлены лица, причастные к терактам и диверсиям на объектах критической инфраструктуры.

Фото: Piter.TV