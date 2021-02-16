Мультфильм "Душа" студии Pixar собрал в РФ более 1 млрд рублей

До этого момента лидерство принадлежало "Головоломке" 2016 года.

Мультфильм "Душа" студии Pixar собрал в прокате в России и странах СНГ более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Disney.

Премьера мультика состоялась 21 января. За это время он заработал 1 069 332 694 рублей (14,2 млн долларов) в России и СНГ. Мультфильм посмотрели в кинотеатрах свыше 4 млн человек.

Стоит отметить, что это рекордный показатель Disney и Pixar в российском прокате. До этого лидерство принадлежало "Головоломке" 2016 года.

По сюжету, школьный учитель музыки и фанат джаза Джо Гарднер проходит прослушивание в клубе и получает работу мечты. По пути домой Джо падает в канализационный люк, и его душа оказывается на границе жизни и смерти.

Ранее мы писали, что комедия "Родные" стала лидером российского проката в выходные.

Видео: YouTube / Disney Россия