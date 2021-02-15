Комедия "Родные" стала лидером российского проката в выходные

За два дня фильм собрал 200,9 млн рублей.

Комедийная мелодрама "Родные" с Сергеем Буруновым в главной роли возглавила российский прокат в минувшие выходные. За два дня картина Ильи Аксенова собрала 200,9 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные kinobusiness.com.

Фильм вышел в прокат 11 февраля. История рассказывает о семье, глава которой решил исполнить свою давнюю мечту: отправиться на Грушинский фестиваль, чтобы выступить там со своей песней. Семейство вынуждено смириться с желанием отца-самодура и пуститься с ним автопутешествие через всю Россию. В пути героев ждут различные испытания и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.

Кроме Сергея Бурунова в фильме сыграли певица Лиза Монеточка, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Никита Павленко, Анна Уколова и др. Сценарий для "Родных" написал Жора Крыжовников.

На второй строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Душа", собравший за минувший уикенд 145,5 млн рублей. Тройку лидеров по сборам замыкает отечественная комедия "Love" режиссера Игоря Твердохлебова со сборами 48 млн рублей 13 и 14 февраля.

Ранее мы писали, что Сергей Бурунов и Монеточка выпустили клип к премьере фильма "Родные".

Видео: YouTube / WCTrailers