Кассовые сборы фильма о камчатских лисах превысили 85 млн рублей

В правительстве региона прокомментировали успех неигрового фильма "Огненный лис".

Кассовые сборы российского фильма "Огненный лис", снятого в Кроноцком заповеднике на Камчатке, превысили 85 миллионов рублей. Соответствующей информацией поделилась заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева, выступая на профильной сессии "Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов". Мероприятие организовано на полях Всероссийского экономического форума во Владивостоке. Власти региона уточнили, что ранее в жанре лидером являлся проект 2021 года "Байкал: Удивительные приключения Юмы". Он собрал в прокате 41 миллион рублей.

"Огненный лис" собрал больше 85 млн рублей и стал самым кассовым неигровым фильмом. Фильм снимался в Кроноцком заповеднике, камера следила за жизнью лис, медведей и других зверей". Александра Лебедева, зампред правительства Камчатки

Напомним, что "Огненный лис" представляет из себя историю, основанную на реальных событиях. В центре сюжета оказывается дикое животное, которое родилось в своей семье самым слабым. Однако зверю удалось выжить после нападения медведя, а затем - даже покорить сердце мест ной красавицы по имени Лава. В ленте продемонстрирована жизнь лис из Кроноцкого заповедника. Официальная премьера картины состоялась в апреле 2024 года в рамках Московского международного кинофестиваля.

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Фото и видео: ВЭФ 2024