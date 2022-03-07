В Петербурге кассир три месяца отменяла чеки и присвоила себе 14 тысяч рублей

Её дело рассмотрит Калининский районный суд.

Кассир предстанет перед судом за отмену чеков и присвоение денежных средств работодателя. Подробности сообщила прокуратура Калининского района.

По версии следствия, обвиняемая была продавцом-кассиром в одном из магазинов на улице Руставели. С февраля по апрель 2025 года она принимала от покупателей оплату, а затем отменяла операцию в кассе. Деньги женщина присваивала себе. Ущерб работодателю составил 14 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё одну продавщицу из Петербурга ждёт суд за аннулирование чеков и присвоение 5 тысяч рублей.

Фото: unsplash (Gemma C)