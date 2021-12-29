Житель Московского района угрожал кассиру и оскорблял посетителей

Автор видео отметил, что мужчина уже во второй раз "дебоширит" в "Магните".

В Московском районе покупатель угрожал кассиру и оскорблял других посетителей универсама. Об этом сообщили в официальной группе района в соцсети "ВКонтакте".

Разобраться с грубияном решил другой петербуржец. Он дал мужчине понять, что, если тот продолжил так себя вести, то может не сдобровать. В ответ на это посетитель сказал о том, что "будет сам решать" и может сделать так, что "магазин закроют".

Автор видео отметил, что мужчина уже во второй раз "дебоширит" в "Магните" на Варшавской улице, 59.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шуваловском парке лошадь ударила копытом 5-летнего ребенка по голове.

Видео: ВКонтакте / "Московский район"