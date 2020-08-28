Кассьерра: "Зенит" находится не там, где заслуживает

Сине-бело-голубые идут на четвертом месте в таблице РПЛ.

Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра оценил игру своей команды в нынешнем сезоне. Об этом он рассказал в интервью порталу Metaratings.

По словам 28-летнего колумбийца, сине-бело-голубые не рассчитывали на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что "Зенит" всегда хочет быть первым.

Сейчас мы находимся не там, где заслуживаем, как мне кажется. Ряд очков в прошедших матчах мы подарили. Матео Кассьерра, нападающий "Зенита"

В нынешнем сезоне Матео Кассьерра провел в составе "Зенита" 12 матчей во всех турнирах и забил семь голов. В турнирной таблице РПЛ после девяти туров команда идет на четвертом месте с 19 очками и отстает от лидирующего ЦСКА на два балла.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" может сыграть товарищеский матч с клубом Ла Лиги.

Фото: fc-zenit.ru