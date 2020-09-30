Программист призвал создавать "иммунные системы" для крупных предприятий.

Евгений Касперский заявил, что киберпреступники сбиваются в банды. Об этом бизнесмен сообщил в рамках проведения двенадцатого международного IT-форума. Мероприятие проводится с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. Большинство встреч организовываются в онлайн-формате.

Они не стоят на месте...Нужно делать не безопасность, а иммунность. Это две разные вещи, и мы готовы помогать предприятиям строить системы на базе иммунных систем Евгений Касперский, российский программист

Эксперт пояснил, что ежедневно специалисты находят порядка 300-400 тысяч новых зловредных файлов. При этом число преступлений в киберпространстве также измеряется в сотнях тысяч. Касперский рассказал, что регулярно хакеры изобретают новые методы воздействия на системы крупных предприятий.

Путин уверен, что Касперский в своей сфере ничем не хуже Маска.

Видео: Youtube/Ред Бокс Медиа