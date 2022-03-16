Касперская не ожидает усиления дефицита квалифицированных IT-кадров в РФ

Эксперт рассказала о ситуации на отечественном IT-рынке.

Председатель правления "Отечественный софт" и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская не ожидает усиления дефицита квалифицированных IT-кадров в России. Такое заявление специалист сделала во время пресс-конференции под названием "Российская IT-отрасль: вызовы в новых технологических условиях", организованной журналистами ТАСС. По мнению эксперта, частично квалифицированные кадры, работающие в цифровых проектах, освободятся для "действительно необходимых" занятий. Она добавила, что профессионалам в своем деле найдется место.

По моей личной оценке, давление дефицита немного снизится, поэтому ждать, что у нас будет его дальнейший рост - совершенно неправильно. Наталья Касперская, специалист

Аналитик уточнила прессе, что производители иностранного программного софта показали другим странам, что их технологическая продукция является управляемой, так как ее возможно отключить при любой возможности. Касперская полагает, что эта ситуация создает угрозы для пользователей, поэтому отечественные разработчики остаются единственной альтернативой западным.

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Фото и видео: ВК/Пресс-центр ТАСС