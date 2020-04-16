В Петербурге чиновникам и бюджетникам запретили пользоваться Zoom и Whatsapp

Чиновникам запретили обновлять операционную систему Windows, установленную на служебных компьютерах, и программное обеспечение иностранных производителей. За невыполнение указаний будут лишать премий и даже отстранять от работы.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что чиновникам Смольного и работникам бюджетных организаций Петербурга официально запретили использовать западные мессенджеры для рабочей переписки. Об этом сообщает BAZA со ссылкой на документ петербургского комитета по образованию к руководителям местных учебных заведений.

Согласно документу, необходим отключить программы типа Zoom и Skype, а также аналитические инструменты, собирающие данные о посетителях, и "иные сервисы, разработанные иностранными организациями". Речь прежде всего идёт о Google Analytics, Google Maps, Google Translate и Reсaptcha.

Более того, комитет рекомендует "изолировать от сети Интернет" все компьютеры, которые используются для подготовки, проведения и обработки ГИА. Заодно руководителям посоветовали провести и "инвентаризацию веб-сервисов". Как пишут "Невские новости", чиновникам запретили обновлять операционную систему Windows, установленную на служебных компьютерах, и программное обеспечение иностранных производителей. За невыполнение указаний будут лишать премий и даже отстранять от работы.

Ранее мы сообщали, что Роскомнадзор ограничит работу Instagram в России. В ведомстве отреагировали на сообщение пресс-секретаря компании Meta, которую хотят признать экстремистской.

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