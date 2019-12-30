Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Ранее главой объединённого департамента был Сергей Фурса.

Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, станет новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщили на официальном сайте РФС.

При этом ранее департамент судейства и инспектирования РФС был одной структурой. Теперь будут департамент судейства и департамент инспектирования. Ранее главой объединённого департамента был Сергей Фурса, который ушел с должности в конце прошлого года.

Кашшаи стал арбитром категории ФИФА в 2003 году. В 2011 году он получил назначение на финал Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед". Также он был арбитром на финале Олимпиады-2008 в Пекине, матче чемпионата мира-2010, чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

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