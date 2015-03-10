Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Петербурге

Спортсменка обыграла противницу за два часа 50 минут.

В четверг, 18 марта, российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла спортсменку Белоруссии Александру Саснович во втором круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy за два часа 50 минут со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2). Об этом сообщило издание "Чемпионат".

Касаткина допустила восемь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 24, Саснович, в свою очередь, допустила двойных ошибок и восемь реализованных брейков из 16.

Российская спортсменка вышла в четвертьфинал турнира. Напомним, призовой фонд составляет $ 565 530.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит с 15 по 21 марта.

Ранее мы писали, что Касаткина победила Таусон и вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Фото: Piter.tv