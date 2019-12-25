Касаткина победила Таусон и вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Международный женский теннисный турнир продлится до 21 марта.

Россиянка Дарья Касаткина обыграла в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy соперницу из Дании Клару Таусон. Она победила в двух партиях со счетом 6:4, 7:6 (0). Матч длился почти 2 часа.

Россиянка допустила меньше невынужденных ошибок ― 29 против 56 у Таусон. Дарья Касаткина рада, что смогла справиться с нервами на тай-брейке и победить. Ранее она уже дважды играла в полуфинале соревнований.

За выход в полуфинал россиянка поборется с теннисисткой из Беларуси Александрой Саснович.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Вера Звонарева обыграла спортсменку из Австралии Родионову в первом раунде.

Фото: Twitter / Дарья Касаткина