  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вера Звонарева обыграла Родионову в первом раунде турнира St. Petersburg Ladies Trophy
Сегодня, 11:05
147
nadezhda_sib

Вера Звонарева обыграла Родионову в первом раунде турнира St. Petersburg Ladies Trophy

0 0

Во втором раунде Звонарева сыграет с Фионой Ферро из Франции.

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла со счетом 6:1, 6:3 Арину Родионову, представляющую Австралию, в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy. Игра состоялась 15 марта.

Матч длился 1 час 24 минуты. На пресс-конференции Звонарева отметила, что во втором сете допускала больше ошибок, чем в первом. 

В целом физически я чувствовала себя хорошо на корте, но я понимала, что в какой-то момент мне нужно играть более агрессивно. В связи с этим я перестала соблюдать баланс между терпением и агрессивной игрой, я стала торопиться.

поделилась теннисистка. 

Во втором круге россиянка сыграет с третьей ракеткой турнира француженкой Фионой Ферро.

Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy - женский международный теннисный турнир. Он проходит в Петербурге с 13 по 21 марта. 

Фото: lt.formulatx.com

Теги: st petersburg ladies trophy, спорт, теннис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии