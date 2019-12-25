Вера Звонарева обыграла Родионову в первом раунде турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла со счетом 6:1, 6:3 Арину Родионову, представляющую Австралию, в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy. Игра состоялась 15 марта.
Матч длился 1 час 24 минуты. На пресс-конференции Звонарева отметила, что во втором сете допускала больше ошибок, чем в первом.
В целом физически я чувствовала себя хорошо на корте, но я понимала, что в какой-то момент мне нужно играть более агрессивно. В связи с этим я перестала соблюдать баланс между терпением и агрессивной игрой, я стала торопиться.
поделилась теннисистка.
Во втором круге россиянка сыграет с третьей ракеткой турнира француженкой Фионой Ферро.
Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy - женский международный теннисный турнир. Он проходит в Петербурге с 13 по 21 марта.
Фото: lt.formulatx.com
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