Касаткина обыграла Кузнецову и вышла в финал турнира WTA в Петербурге

В финале россиянке будет противостоять соотечественница Маргарита Гаспарян.

В полуфинале теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy представительница России Дарья Касаткина обыграла Светлану Кузнецову в трех сетах – 1:6, 6:0, 6:2. Кузнецова была четвертой сеяной на турнире, Касаткина – восьмой. Поединок продолжался более 1,5 часов.

В финале россиянке будет противостоять соотечественница Маргарита Гаспарян. Она в полуфинале обыграла Веру Звонарёву - 6:3, 7:6. Игра продолжалась более двух часов.

Призовой фонд турнира – порядка 565 тысяч долларов.

Победительницей турнира в прошлом году стала Кики Бертенс, которая смогла защитить свой чемпионский титул 2019-го года.

Фото: ВКонтакте / WTA ST.PETERSBURG LADIES TROPHY