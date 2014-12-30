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Касаткина обыграла Кузнецову и вышла в финал турнира WTA в Петербурге
Сегодня, 19:01
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Касаткина обыграла Кузнецову и вышла в финал турнира WTA в Петербурге

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В финале россиянке будет противостоять соотечественница Маргарита Гаспарян.

В полуфинале теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy представительница России Дарья Касаткина обыграла Светлану Кузнецову в трех сетах – 1:6, 6:0, 6:2. Кузнецова была четвертой сеяной на турнире, Касаткина – восьмой. Поединок продолжался более 1,5 часов.

В финале россиянке будет противостоять соотечественница Маргарита Гаспарян. Она в полуфинале обыграла Веру Звонарёву - 6:3, 7:6. Игра продолжалась более двух часов.

Призовой фонд турнира – порядка 565 тысяч долларов.

Победительницей турнира в прошлом году стала Кики Бертенс, которая смогла защитить свой чемпионский титул 2019-го года. 

Фото: ВКонтакте / WTA ST.PETERSBURG LADIES TROPHY

Теги: saint petersburg ladies trophy, wta, теннис
Категории: Картина дня, Спорт, Мировые новости, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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