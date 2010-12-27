Музею "Царское Село" подарили картину "Развалины Екатерининского дворца"

На холсте изображен разрушенный и сожженный Екатерининский дворец со стороны Висячего садика и Камероновой галереи.

Коллекция музея-заповедника "Царское Село" пополнилась картиной "Развалины Екатерининского дворца", автор – Рахиль Коган (холст, масло). Живописная работа создана в 1945 году. Это дар жительницы Израиля Ольги Цадиковой-Гайсинович. Она решила передать картину в музей после просмотра фильма о послевоенном восстановлении дворца. Об это сообщил отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село".

На холсте изображен разрушенный и сожженный Екатерининский дворец со стороны Висячего садика и Камероновой галереи. Картина вместе с автором эмигрировала в Израиль, а теперь снова вернулась в Петербург. Семья дарительницы приобрела эту картину в 1993 году у автора.

Рахиль Коган родилась в 1912 году в Евпатории. Её юность прошла в Одессе, где она окончила художественный институт. Во время войны в эвакуации в Сибири работала художником в детских театрах. Вернулась в Ленинград в 1944-м. Больше двадцати лет преподавала живопись в Художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной. В 1973-м эмигрировала в Израиль. Коган умерла в 1998 году.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"