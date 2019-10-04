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Картина-карикатура на Британский парламент художника Бэнкси ушла с молотка за рекордную сумму

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Картину продали за рекордную сумму всего за 13 минут.

 

Картина знаменитого уличного художника Бэнкси ушла за рекордную сумму в 12 миллионов долларов.

Накануне, 3 октября, в Лондоне состоялся аукцион Sotheby"s, на котором с молотка ушла картина Бэнкси за 9,9 миллионов евро (12 миллионов долларов). Цена превысила стартовую в 5 раз. Эта картина Devolved Parliament стала самым дорогим полотном Бэнкси. Примечательно, что торги шли всего 13 минут.

На полотне огромных размеров 4 на 2,5 метра изображен британский парламент. Но вместо людей на картине обезьяны, шимпанзе и орангутанги. Картина до торгов принадлежала частному лицу, которое сохранило свою анонимность. Бэнкси в своем Instagram после продажи его картины посетовал, что сожалеет, что картина принадлежала уже не ему.

Видео: Daily Mail

 

Теги: devolved parliament, бэнкси, в мире, картина британский парламент, культурные новости, новости культуры
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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