Снятая на киностудии "Ленфильм" картина "Детка" вышла в прокат

История о непростых отношениях между матерью и дочерью, поиске собственного пути и преодолении жизненных испытаний разворачивается в Петербурге.

В четверг, 1 февраля, в широкий прокат в России вышел фильм "Детка" режиссёра Ирины Бас, ставший полнометражным дебютом. История, которая разворачивается в современном Петербурге, снята на киностудии "Ленфильм". О картине рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Главные роли в фильме исполнили Мария Мацель и Виктория Исакова. Это картина о непростых отношениях между матерью и дочерью, поиске собственного пути и преодолении жизненных испытаний. Как уточнил Пиотровский, важным персонажем картины стал и сам город на Неве. Режиссёр показывает свою версию Петербурга, не историческую и не популярную из фильма "Питер FM", а уникальную и современную.

Добавим, что фильм был создан при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что музей кино в Петербурге планирует открыть киностудия "Ленфильм".

Видео: YouTube / START