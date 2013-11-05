Музей кино в Петербурге планирует открыть киностудия "Ленфильм"

По словам Федора Щербакова, в студии появилось много новых экспонатов и элементов оформления пространства.

Киностудия Петербурга "Ленфильм" планирует создать собственный музей кино. Об этом пишет ТАСС 1 декабря, ссылаясь на генерального директора киностудии Федора Щербакова.

Киностудия "Ленфильм" меняется, мы открываемся людям и действительно нацелены на то, чтобы это было большим общественным пространством, чтобы наше наследие – а оно очень большое – служило всем нашим гостям. Надеюсь, в какой-то момент мы создадим полноценный музей кино. Киностудия "Ленфильм" этого очень заслуживает. Федор Щербаков, генеральный директор киностудии "Ленфильм"

По словам Федора Щербакова, в студии появилось много новых экспонатов и элементов оформления пространства. Так, в ближайшее время в "Ленфильме" откроются новые помещения, в частности – экспозиция в проекционной директорского кинозала. Кроме того, планируется создание постоянной выставки, рассказывающей о мастерах Ленинградской школы кино.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге могут открыть первый в России музей балета. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов обсудил идею с художественным руководителем Театра балета Борисом Эйфманом. Инициаторы опираются на интерес жителей Северной столицы, проявленный к выставке, которая прошла в "Манеже", – "Первая позиция. Русский балет".

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"