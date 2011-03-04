Участники гражданского форума в Ленобласти создадут "Карту возможностей" для развития региона

Получившийся проект оценит губернатор Александр Дрозденко.

В среду, 14 сентября, в Ленинградской области стартовал трехдневный гражданский форум. В ходе мероприятия его участники создадут проект "карта возможностей", включающий в себя ресурсы, навыки и актуальные потребности 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Впоследствии карту презентуют губернатору региона Александру Дрозденко. По словам председателя комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерины Путронен, разработка поможет в развитии и улучшении социальных проектов, а также создании новых идей и эффективной коммуникации с партнёрами.

Также Путронен подчеркнула, что в рамках гражданского форума каждый сможет почувствовать себя частью Команды 47.

Ранее мы сообщили о том, что в Шлиссельбурге и Коммунаре благоустроили памп-трек и деревянную набережную.

Фото: Правительство Ленобласти