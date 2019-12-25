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Каршеринговое авто врезалось в забор на Народной улице
Сегодня, 9:33
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nadezhda_sib

Каршеринговое авто врезалось в забор на Народной улице

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Обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Утром 29-го июня каршеринговый автомобиль вылетел на островок безопасности и врезался в дорожное ограждение в Невском районе Петербурга. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Водитель ехал в сторону Мурманского шоссе. Судя по кадрам, других участников происшествия нет. У машины серьезно поврежден передний бампер. Пострадал ли водитель ― не сообщается, однако на место прибыла карета "скорой помощи". 

Работу каршеринга разрешили с 22 июня. До этого с 14 апреля оказывать услуги по аренде автомобиля было запрещено из-за ограничительных мер. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, забор, каршеринг
Категории: Происшествия, Лента новостей, Терроризм, Новости СПб,

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