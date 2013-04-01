Подрезанная каршерингом легковушка влетела в столб на Московском проспекте

Утро одного автомобилиста значительно подпортилось аварией с каршерингом. Арендованный автомобиль подрезал на Московском проспекте черную "Киа", и подбитая машина влетела в столб. Фотографии ДТП появились в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель в "Киа" остался жив.

судя по всему, сработала подушка безопасности. Надеюсь, что он всё же жив и в здравии. – пользователь Валерия Лисица.

Водители проезжающих мимо автомобилей останавливались, пытаясь помочь пострадавшему. Чуть позже на место выдвинулась карета скорой помощи и ДПС.

По факту ДТП ведется проверка.

Фото: Марина Яга, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте