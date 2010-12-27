На трассе "Сортавала" 85-летний водитель устроил страшное ДТП

Пострадали четыре человека. Трое из них доставлены с тяжелыми травмами в больницу.

Во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись два автомобиля. Кадры с места аварии появились в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

О происшествии стало известно 7 ноября. Около 17:15 на 19 км автодороги "Сортавала" произошла авария с участием "Renault Sandero" и "Audi Q7". Виновником ДТП стал 85-летний водитель "Renault Sandero", который развернулся в запрещенном месте.

В результате виновник аварии и его пассажиры: 67-летняя женщина и 66-летний мужчина, доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Водитель "Audi Q7" отделался легкими травмами от подушки безопасности.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти при пожаре в частном доме погиб человек.

Фото: ВКонтакте / "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"