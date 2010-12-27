В Ленобласти при пожаре в частном доме погиб человек

Отдел надзорной деятельности и профработы района ведет дознание по происшествию. Личность погибшего пока не установлена.

В Ломоносовском районе Ленобласти ночью горел частный дом. При пожаре погиб один человек.

Ночью жители деревни Малое Забородье обнаружили возгорание в дачном доме. Сообщение о пожаре служба спасения получила в 02:03. На место происшествия приехали 8 человек 51-ой пожарно-спасательной бригады и две специальные машины. На момент приезда спасателей полыхало почти 60 квадратных метров.

Сотрудники экстренной службы ликвидировали пожар почти за час. В 02:57 частный дом уже был потушен. Сейчас выясняются причины возгорания и уточняется личность погибшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что добровольных дружинников из Кудрово признали самыми эффективными в Ленобласти.

Фото: pixabay.com