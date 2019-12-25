Каршеринг врезался в ограду на набережной реки Фонтанки

У места происшествия собрались горожане.

В ночь с 16 на 17 августа каршеринговое авто врезалось в ограду на набережной реки Фонтанки. Очевидцы поделились кадрами с с происшествия в социальных сетях.

Инцидент произошел у дома № 71. Как видно на фотографиях, машина снесла ограждение, которое находится у спуска к воде. В ином случае иномарка могла бы вылететь в воду. О состоянии водителя и его местоположении не сообщается.

Накануне на петербургской дамбе сгорел дотла каршеринговый автомобиль.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK