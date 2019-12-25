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Каршеринг возобновил работу в "Пулково"
Сегодня, 20:09
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smirenny

Каршеринг возобновил работу в "Пулково"

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Машины доступны на парковке Р2.

В пятницу, 3 июля, стало известно, что сервисы каршеринга "Яндекс.Драйв" и "Делимобиль" возобновили работу в аэропорту "Пулково", сообщила пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". 

Взять машину можно на парковке Р2, расположенной рядом с пассажирским терминалом. При въезде номер машины считывается автоматически, поэтому парковочный талон не нужен. Также отмечается, что все автомобили регулярно дезинфицируются. 

Ранее мы писали, что в Пулково 2 июля отменили 35 рейсов.

Фото: instagram.com/yndx.drive

Теги: аэропорт, каршеринг, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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