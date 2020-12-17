Каршеринг в Петербурге устроил аварию с перевертышем

По предварительной информации, пострадал один человек.

Автомобиль каршеринга в Петербурге устроил аварию с перевертышем, а момент ДТП попал на камеры наблюдения. Запись опубликовали в соцсетях вечером в понедельник, 3 мая. Происшествие случилось на перекрёстке улиц Белградской и Димитрова.

Очевидцы рассказали, что автомобиль каршеринга въехал в бок "Шкоды", после чего та перевернулась.

Пресс-служба Главка по Петербургу и Ленобласти сообщила порталу "Фонтанка", что в аварии пострадала 18-летняя девушка за рулем "Шкоды", её госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщали о том, что маневр водителя "назад" стал причиной ДТП на Гороховой улице в Петербурге.

Видео: Telegram / Мегаполис