Авария стала причиной затора на узкой улице.

Маневр водителя "назад" стал причиной ДТП на Гороховой улице в Петербурге. Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. ДТП произошло 3 мая на участке улицы у набережной канала Грибоедова.

На видео можно заметить, как водитель автомобиля "Хендай" резко затормозил перед пожарным автомобилем и сдал назад прямиком в другой автомобиль. Очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали, что авария стала причиной затора на узкой улице.

Ранее мы сообщали о том, что на участке КАД рядом с Левашовским шоссе петербуржцы снова заметили лосей.

Фото: Telegram / Мегаполис

Видео: Piter.tv