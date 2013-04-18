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Маневр водителя "назад" стал причиной ДТП на Гороховой

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Авария стала причиной затора на узкой улице.

Маневр водителя "назад" стал причиной ДТП на Гороховой улице в Петербурге. Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. ДТП произошло 3 мая на участке улицы у набережной канала Грибоедова.

На видео можно заметить, как водитель автомобиля "Хендай" резко затормозил перед пожарным автомобилем и сдал назад прямиком в другой автомобиль. Очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали, что авария стала причиной затора на узкой улице.

Ранее мы сообщали о том, что на участке КАД рядом с Левашовским шоссе петербуржцы снова заметили лосей

Фото: Telegram / Мегаполис

Видео: Piter.tv

Теги: авария, гороховая улица, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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